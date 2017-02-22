Власти Баварии частично ограничили ношение паранджи

PanARMENIAN.Net - Правительство германской федеральной земли Бавария одобрило законопроект, запрещающий ношение паранджи в ряде общественных мест. Полностью закрывать тело и лицо запрещается при несении общественной службы, в высших учебных заведениях, школах, детских садах, во время голосования на выборах, а также в случаях, когда речь идет о необходимости поддержания общественной безопасности и порядка. Об этом сообщили в канцелярии премьера Баварии 21 февраля по итогам министерского заседания в Мюнхене, пишет Deutsche Welle.

Как отметил в этой связи министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман, поддержание открытой коммуникации - это часть демократической парадигмы ценностей.

«Сокрытие лица противоречит этой культуре коммуникации», - подчеркнул политик.

В декабре 2016 года кабинет министров ФРГ принял закон о запрете ношения паранджи госчиновникам при исполнении служебных обязанностей. За введение соответствующих ограничений в других общественных местах, таких как школы и университеты, отвечают федеральные земли.

Между тем 21 февраля однопалатный парламент Эстонии высказался против законопроекта о запрете паранджи. Проект документа был вынесен на обсуждение по инициативе оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии. В первом чтении в поддержку законопроекта высказались лишь 7 из 62 проголосовавших депутатов. В стране с 1.325-миллионным населением проживает лишь небольшая по численности мусульманская община, поэтому случаи ношения данного вида одежды в общественных местах довольно редки.

Паранжда - это длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Данная одежды особенно распространена в Средней Азии и Афганистане.