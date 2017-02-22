Власти Баварии частично ограничили ношение паранджи
22 февраля 2017 - 12:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство германской федеральной земли Бавария одобрило законопроект, запрещающий ношение паранджи в ряде общественных мест. Полностью закрывать тело и лицо запрещается при несении общественной службы, в высших учебных заведениях, школах, детских садах, во время голосования на выборах, а также в случаях, когда речь идет о необходимости поддержания общественной безопасности и порядка. Об этом сообщили в канцелярии премьера Баварии 21 февраля по итогам министерского заседания в Мюнхене, пишет Deutsche Welle.
Как отметил в этой связи министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман, поддержание открытой коммуникации - это часть демократической парадигмы ценностей.
«Сокрытие лица противоречит этой культуре коммуникации», - подчеркнул политик.
В декабре 2016 года кабинет министров ФРГ принял закон о запрете ношения паранджи госчиновникам при исполнении служебных обязанностей. За введение соответствующих ограничений в других общественных местах, таких как школы и университеты, отвечают федеральные земли.
Между тем 21 февраля однопалатный парламент Эстонии высказался против законопроекта о запрете паранджи. Проект документа был вынесен на обсуждение по инициативе оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии. В первом чтении в поддержку законопроекта высказались лишь 7 из 62 проголосовавших депутатов. В стране с 1.325-миллионным населением проживает лишь небольшая по численности мусульманская община, поэтому случаи ношения данного вида одежды в общественных местах довольно редки.
Паранжда - это длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Данная одежды особенно распространена в Средней Азии и Афганистане.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Олланд: Курды сыграли ключевую роль на первом этапе наступления на Мосул «Пешмерга (курдские военизированные формирования) сыграли ключевую роль. Теперь наступает следующая фаза борьбы за освобождение Мосула от рук исламистов и выполнением этой задачи должны заняться правительственные иракские войска»,- сказал Олланд
Human Rights Watch: Более 90% армянских детдомовцев имеют хотя бы одного родителя Об этом говорится в докладе организации Human Rights Watch «Злоупотребления и дискриминация в отношении детей, находящихся в учреждениях опеки, и недостаток доступности инклюзивного образования в Армении».
Microsoft выпустит еще одно большое дополнение Windows 10 до конца 2017 года Дата релиза, впрочем, не называется — говорится лишь о том, что случится это до конца года. Эксперты считают, что вероятнее всего — в ноябре
Туристы назвали лучшие пляжи мира Бразильский пляж Baia do Sancho был признан лучшим в мире по версии TripAdvisor. Об этом сообщается на сайте туристического сервиса.