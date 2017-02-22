Генсек ООН призывает стороны карабахского конфликта воздержаться от эскалации напряженности

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном конфликтам в Европе,упомянул события в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года и призвал стороны конфликта сделать все возможное для де-эскалации напряженности.

По его словам, термин «замороженный конфликт», который часто применяется к конфликтам в Европе, вводит международное сообщество в заблуждение.

«Пока стороны не подпишут мирный договор, и его условия не будут выполняться, всегда существует риск возобновления вооруженных действий»,- заметил Гутерриш, в частности, напомнив об апрельских событиях в Нагорном Карабахе.

«Мы поддерживаем усилия региональных игроков и организаций, включая ОБСЕ, Европейский Союз, в том, что касается ситуаций на Южном Кавказе, в Молдове, а также продолжающегося конфликта в Украине. ООН полностью поддерживает Минскую группу ОБСЕ и призывает стороны конфликта сделать все возможное для де-эскалации напряженности и принять обговоренные ранее меры по предотвращению конфликта»,- подчеркнул Генсек ООН.

Гутерриш добавил, что события 2008 года в Грузии и 2014 года в Украине напоминают об угрозе новых вспышек насилия в Европе.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.