Число возможных террористов в Германии выросло до 2.6 тысяч человек Число потенциальных террористов в ФРГ выросло до 2.6 тысячи человек. Об этом 22 февраля заявил глава Федерального ведомства по защите конституции Ханс-Георг Маасен. Число потенциальных террористов в ФРГ выросло до 2.6 тысячи человек. Об этом 22 февраля заявил глава Федерального ведомства по защите конституции Ханс-Георг Маасен.

В индийском штате ввели запрет на роскошные свадьбы В 2004 году на свадебную церемонию Ваниши Миттал, дочери индийского миллиардера Лашкми Миттала, было потрачено 74 млн долларов. По данным Forbes, 1000 гостей были отправлены во Францию за счет семьи новобрачных, а сама церемония началась в Версале. В 2004 году на свадебную церемонию Ваниши Миттал, дочери индийского миллиардера Лашкми Миттала, было потрачено 74 млн долларов. По данным Forbes, 1000 гостей были отправлены во Францию за счет семьи новобрачных, а сама церемония началась в Версале.

При обысках в Стамбуле задержали 35 человек, причастных к ИГ Полицейские провели одновременные обыски по 41 адресу в стамбульских районах Султанбейли и Пендик. Обнаружена амуниция и документация, относящаяся к ИГ. Полицейские провели одновременные обыски по 41 адресу в стамбульских районах Султанбейли и Пендик. Обнаружена амуниция и документация, относящаяся к ИГ.