Аронян сыграл вничью в четвертом туре первого этапа Гран-при ФИДЕ 2017 года
22 февраля 2017 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Шардже проходит первый этап Гран-при ФИДЕ 2017 года (18 участников, швейцарская система, 9 туров). Армянский гроссмейстер Левон Аронян в четвертом туре сыграл вничью с российским гроссмейстером Александром Рязанцевым.
Остальные результаты 4-го тура: Мамедьяров – Адамс 1:0, Ли Чао – Томашевский 1:0, Накамура – Вашье-Лаграв, Непомнящий – Грищук, Яковенко – Дин Лижэнь, Хаммер – Вальехо, Раппорт – Салем, Эльянов – Хоу Ифань – ничьи, пишет пресс-служба НОК РА.
Положение участников после 4-го тура: 1-2. Вашье-Лаграв, Мамедьяров – по 3; 3. Накамура – 2.5; 4-15. Адамс, Аронян, Вальехо, Грищук, Дин Лижэнь, Ли Чао, Непомнящий, Рязанцев, Хаммер, Хоу Ифань, Эльянов, Яковенко – по 2; 16. Раппорт – 1,5; 17-18. Томашевский, Салем – по 1.
В пятом туре Аронян черными сыграет с лидером турнира Максимом Вашье-Лагравом.
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