Туристы назвали лучшие пляжи мира

PanARMENIAN.Net - Бразильский пляж Baia do Sancho был признан лучшим в мире по версии TripAdvisor. Об этом сообщается на сайте туристического сервиса.

Этот пляж, получивший награду Travelers' Choice 2017, расположен на архипелаге Фернанду-ди-Норонья, который находится в 350 километрах от северо-восточного побережья Бразилии. Как отметили в TripAdvisor, отдыхать на Baia do Sancho можно круглый год, передает Lenta.ru.

Второе место в рейтинге из 25 позиций досталось пляжу в заливе Грейс-Бей на острове Провиденсиалес, входящим в состав британской заморской территории Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Замкнул тройку Eagle Beach на острове Аруба в Карибском море. Четвертая строчка досталась пляжу Playa Paraiso на Кубе, пятая — Siesta Beach во Флориде (США).

В топ-10 также вошли прибрежные зоны отдыха в Испании, Мексике, на Андаманских островах, в Греции и Эквадоре. Лидером европейского рейтинга оказался пляж La Concha в испанской Стране Басков. Российские зоны отдыха в оба списка не вошли.

Премия Travelers' Choice присуждается экспертами TripAdvisor на основе отзывов путешественников на сайте турсервиса.

В январе 2017 года «Массандровский пляж» в Ялте был включен в четверку «самых сексуальных» прибрежных зон отдыха в Европе по версии портале Argophilia Travel News.