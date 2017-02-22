Microsoft выпустит еще одно большое дополнение Windows 10 до конца 2017 года
22 февраля 2017 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Весной для Windows 10 выходит масштабное обновление Creators Update с новым Paint, полноценным игровым режимом, продвинутым книжным магазином и так далее. Список нововведений весьма обширный.
Однако это обновление не станет последним в 2017 году. В отличие от 2016-го, в этом году выйдет еще один крупный апдейт. Это уже подтвердили представители самой Microsoft, пишет Ferra.ru.
Дата релиза, впрочем, не называется — говорится лишь о том, что случится это до конца года. Эксперты считают, что вероятнее всего — в ноябре.
Можно ожидать, что в ноябрьское обновление войдут те функции, которые изначально были запланированы для Creators Update, но по тем или иным причинам были отложены.
В свое время Microsoft обещала по два крупных обновления ОС каждый год. Однако в 2016 году такое обновление было одно.
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