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Human Rights Watch: Более 90% армянских детдомовцев имеют хотя бы одного родителя

Human Rights Watch: Более 90% армянских детдомовцев имеют хотя бы одного родителя
22 февраля 2017 - 13:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Более 90% воспитанников детдомов, учреждений опеки и интернатов не являются полными сиротами и имеют хотя бы одного родителя. Об этом говорится в докладе организации Human Rights Watch «Злоупотребления и дискриминация в отношении детей, находящихся в учреждениях опеки, и недостаток доступности инклюзивного образования в Армении».

По словам автора доклада, замдиректора отдела Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Джейн Бюканан, исследование показало, что власти Армении не прилагают достаточных усилий по обеспечению инклюзивного образования для всех нуждающихся в этом детей.

Бюканан подчеркнула, что сегодня в различных учреждениях опеки Армении находятся около 3.5 тысяч детей.

«Правительство Армении взяло на себя смелые обязательства по сокращению числа детей в учреждениях опеки, тем не менее, данные обещания должны быть основаны на последовательных шагах. В Армении пока не обеспечены необходимые условия для детей с инвалидностью. Хотя количество воспитанников учреждений опеки сокращается, однако число детей с инвалидностью в них продолжает расти», - добавила Бюканан.

Она подчеркнула, что правительство обязано обеспечить все условия для того, чтобы дети могли проживать в семьях.

«Сегодня государство выделяет средства из бюджета на содействие лишь 25 опекунским семьям в Армении. Таким образом, большая часть детей продолжает оставаться в учреждениях опеки», - констатировала Бюканан, передает «Новости-Армения».

По ее словам, одной из проблем в данной сфере также является то, что в Армении воспитанники учреждений опеки продолжают оставаться там даже по достижении совершеннолетия.

«Дети в основном лишены того ухода, который им необходим - в одной группе с одним опекуном могут находиться около 15 детей, что может серьезно повлиять на их развитие, в частности, развитие маленьких детей и детей с инвалидностью», - отметила Бюканан.

Кроме того, по ее словам, существует проблема недостатка специалистов, услуги которых доступны лишь в стенах соответствующих учреждений.

«Многие родители из-за проблем со здоровьем или бедности вынуждены устраивать своих детей в учреждениях опеки, чтобы там они смогли получить необходимый уход. Тем не менее, дети, вырастающие в таких учреждениях, не приспосабливаются к независимой жизни. В частности, это касается детей с инвалидностью», - сказала Бюканан.

Ссылки по теме:
Newsarmenia.am: Более 90% армянских детдомовцев имеют хотя бы одного родителя - Human Rights Watch
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