Олланд: Курды сыграли ключевую роль на первом этапе наступления на Мосул
22 февраля 2017 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Курдские формирования сыграли ключевую роль на первом этапе наступления на иракских город Мосул. Такое мнение выразил президент Франции Франсуа Олланд после встречи с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани в Елисейском дворце.
«Пешмерга (курдские военизированные формирования) сыграли ключевую роль. Теперь наступает следующая фаза борьбы за освобождение Мосула от рук исламистов и выполнением этой задачи должны заняться правительственные иракские войска»,- сказал Олланд, пишет ТАСС.
Наземная фаза операции по освобождению второго по величине города Ирака, более двух лет удерживаемого боевиками, началась 17 октября 2016 года. За это время удалось освободить восточную часть города. В середине февраля началось наступление на Западный Мосул. В кампании задействованы силы быстрого реагирования МВД Ирака, подразделения федеральной полиции и девятая бронетанковая дивизия ВС страны, они продвигаются к границам города с юга и юго-запада. С западного направления отход террористам перекрывают бойцы шиитского народного ополчения, включенного в состав регулярной армии Ирака. Поддержку наземным частям оказывает артиллерия и авиация Ирака и международной контртеррористической коалиции во главе с США.
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