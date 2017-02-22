При обысках в Стамбуле задержали 35 человек, причастных к ИГ
22 февраля 2017 - 14:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом управления полиции Стамбула провели рейды против сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), задержаны 35 человек. Об этом сообщил в правоохранительных органах.
Полицейские провели одновременные обыски по 41 адресу в стамбульских районах Султанбейли и Пендик. Обнаружена амуниция и документация, относящаяся к ИГ, передает РИА Новости.
Сообщается, что задержанные доставлены в отдел по борьбе с терроризмом.
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