При обысках в Стамбуле задержали 35 человек, причастных к ИГ

PanARMENIAN.Net - Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом управления полиции Стамбула провели рейды против сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), задержаны 35 человек. Об этом сообщил в правоохранительных органах.

Полицейские провели одновременные обыски по 41 адресу в стамбульских районах Султанбейли и Пендик. Обнаружена амуниция и документация, относящаяся к ИГ, передает РИА Новости.

Сообщается, что задержанные доставлены в отдел по борьбе с терроризмом.