В индийском штате ввели запрет на роскошные свадьбы

PanARMENIAN.Net - С апреля 2017 года в индийском штате Джамму и Кашмир вводится запрет на проведение роскошных свадеб: родители невесты не могут приглашать более 500 гостей, а число приглашенных со стороны жениха не должно превышать 400 человек.

Кроме того, на свадебном банкете может быть подано не более семи основных блюд, чтобы «гарантировать отсутствие растраты продуктов».

Один из членов регионального парламента также предложил распространить этот запрет на всю территорию Индии. Распоряжение было принято в ответ на многочисленные жалобы граждан на шум от свадебных торжеств и огромное количество отходов.

Аналогичный запрет местные власти уже вводили в 1984 году, однако после серии массовых протестов он был отменен, передает BBC.

В 2004 году на свадебную церемонию Ваниши Миттал, дочери индийского миллиардера Лашкми Миттала, было потрачено 74 млн долларов. По данным Forbes, 1000 гостей были отправлены во Францию за счет семьи новобрачных, а сама церемония началась в Версале.

Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году, по некоторым данным, обошлась в 30 млн фунтов (около 116 млн фунтов по современному курсу). Церемония бракосочетания их сына, принца Уильяма, стоила уже на порядок дешевле - около 20 млн фунтов, по данным Daily Mail.

В марте 2016 года в Москве отпраздновали свадьбу Саид Гуцериев - сын миллиардера Михаила Гуцериева - и Хадижа Ужахова. Как сообщала MailOnline, только свадебное платье невесты стоило 1,2 млн долларов. В числе развлекавших гостей артистов были Дженнифер Лопес, Стинг и Энрике Иглесиас.