Число возможных террористов в Германии выросло до 2.6 тысяч человек
22 февраля 2017 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Число потенциальных террористов в ФРГ выросло до 2.6 тысячи человек. Об этом 22 февраля заявил глава Федерального ведомства по защите конституции (BfV, германская контрразведка – ред.) Ханс-Георг Маасен.
«У нас растет число людей, представляющих угрозу обществу. Это люди, которые находятся под наблюдением полиции. Мы в BfV говорим о людях, которые разделяют идеологию террористов-исламистов. Их число также значительно выросло и составляет сегодня 2600 человек, которых мы отслеживаем с позиций спецслужб», — сказал Маасен, добавив, что «пять терактов в Германии, которые произошли в 2016 году, и, по крайней мере, семь предотвращенных терактов также указывают на то, что ФРГ находится в фокусе исламистского терроризма», передает РИА Новости.
Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял грузовиком, был ликвидирован в Италии в перестрелке с полицией. Как заявила в начале января официальный представитель генпрокуратуры ФРГ, собранные доказательства указывают на то, что Амри был единственным исполнителем данного теракта.
«Мы очень озабочены не только относительно большим числом въехавших и продолжающих въезжать в Германию людей, которые ищут убежища, но мы очень озабочены, что большая часть из них не имеет действующих паспортов. По данным полиции, около 70% прибывших в Германию мигрантов не имеют паспортов. Это означает, что их регистрация базируется на устных утверждениях, это нас заботит, потому что у нас хорошие банки данных, происходит тесный обмен с европейскими партнерами, но если у нас даже есть имена людей, которые представляют угрозу, мы не можем их идентифицировать в Германии», — сказал Маасен.
По словам Маасена, должны быть «изысканы все возможности и средства для идентификации прибывших», вплоть до проверки информации в смартфонах беженцев и задержания «представляющих угрозу лиц» с их последующей депортацией, необходимость в которой должна "проверяться в каждом отдельном случае».
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