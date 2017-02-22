Lenovo прекратило выпуск смартфонов под брендом Motorola

PanARMENIAN.Net - Все смартфоны Lenovo будут продаваться под брендом Lenovo moto, производство смартфонов под другими наименованиями (Vibe, Motorola и др.) прекращается. Об этом заявил исполнительный директор мобильного подразделения Lenovo в регионе Восточная Европа Алексей Клочков, пишет «Ведомости».

По его словам, новые смартфоны под брендом Lenovo moto будут представлены 26 февраля.

Lenovo выкупила Motorola Mobility у Google за $2,91 млрд в 2014 г. По данным Gartner, объединенная компания не входит в пятерку мировых лидеров по поставкам смартфонов (3, 4 и 5-е места занимают другие китайские компании – Huawei, Oppo и BBK). Из материалов Lenovo, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что компания отводит себе 4-е место на мировом рынке смартфонов (не считая Китая).

В России же Lenovo на 3-м месте по итогам 2016 г. (по данным МТС): доля Lenovo (без Motorola) на российском рынке смартфонов составила чуть более 8% по количеству проданных устройств. Компания уступила лишь Samsung (21,6% продаж смартфонов в России) и Apple (11,1%). По данным компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров, в декабре 2016 г. аппараты Lenovo занимали 7,5% российского рынка смартфонов в штуках, тогда как аппараты под брендом Motorola – чуть более 0,3%.

Мобильное подразделение Lenovo сейчас убыточно – в основном потому, что китайская компания так и не сумела интегрировать мобильный бизнес Motorola, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.