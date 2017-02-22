Uber запустил такси с автопилотом в штате Аризона
22 февраля 2017 - 15:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Вечером 21 февраля компания Uber сообщила о запуске тестовой программы по использованию самоуправляемых такси в городе Темпе (штат Аризона).
Ранее компания уже пыталась начать аналогичную программу в Калифорнии и Пенсильвании, но столкнулась с дополнительными требованиями местных властей по обеспечению безопасности пассажиров такси и участников дорожного движения.
Так, например, дорожный департамент Калифорнии потребовал, чтобы каждое такси Uber с автопилотом получило специальную лицензию для машины с функцией автономного вождения, пишет «Коммерсант».
Пока компания разбирается с требованиями калифорнийских властей, она решила продолжить свою программу в более либеральном к ней штате Аризона, где местный губернатор Даглас Дьюси не первый год заявляет о своей поддержке программы беспилотных авто и даже согласился стать первым пассажиром такого такси.
В программе участвуют автомобили Volvo XC 90, оснащенные системой автономного вождения.
Сообщается, что пользователи Uber в Аризоне не смогут специально вызывать беспилотные машины — они будут находиться в обычной системе компании. Впрочем, компания решила избежать слишком больших сюрпризов для клиента, который вызовет беспилотное такси. Отмечается, что во всех таких машинах будут находиться инженеры Uber, которые отследят работу системы автопилота и смогут в случае необходимости взять на себя управление автомобилем.
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