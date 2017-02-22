Глава Минобороны Турции: У Москвы и Анкары есть разногласия по сирийским курдам
22 февраля 2017 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва не разделяет позицию Анкары о том, что силы самообороны сирийских курдов связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.
«Я слышал заявление российской стороны о том, что РФ может работать с Турцией по (сирийской) Ракке…. Но насколько я вижу, освобождением Ракки (от террористической группировки «Исламское государство» — ред.) сейчас больше интересуется коалиция. Интересы РФ больше в Алеппо и на западе Сирии. Неправильно использовать силы самообороны сирийских курдов в борьбе с другой террористической организацией. Мы объясняем России, что сирийская курдская Партия демократического союза – это та же РПК, но не могу сказать, что нас хорошо понимают», — сказал Ышык в эфире телеканала NTV, пишет РИА Новости.
Он добавил, что позиция новой администрации США по Сирии ближе к интересам Турции, чем позиция администрации экс-президента Барака Обамы.
Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 7 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.
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