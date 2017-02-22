Лавров: Россияне с 23 февраля смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

PanARMENIAN.Net - Граждане России с 23 февраля смогут посещать Армению по внутренним паспортам. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Москве.

«Хотел бы выразить удовлетворение тем, что с завтрашнего дня вступает в силу изменение соглашения о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам», — сказал Лавров.

Ранее 22 февраля министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян открыли в Доме приемов МИД РФ выставку архивных документов, посвященную 25-летию дипломатических отношений между странами.

«Мы теснейшим образом за это время развивали наши отношения союзничества и стратегического партнёрства в двустороннем плане в ООН, в ОДКБ, Евразийском экономическом союзе, ОБСЕ, других международных организациях», — сказал Лавров на церемонии открытия выставки.

Министр отметил, что выставка станет первой в череде мероприятий в честь 25-летия установления дипотношений.

Между Россией и Арменией действует безвизовый режим, однако для въезда в Армению россиянам нужен был загранпаспорт. Теперь россияне смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам. В 2015 году Армению посетили 1.2 млн иностранных туристов, из которых около 500 тысяч - россияне.