Парламент Нидерландов фактически легализовал выращивание марихуаны

PanARMENIAN.Net - Парламент Нидерландов проголосовал за упорядочение выращивания конопли, фактически легализовав ее.

За принятие соответствующего законопроекта 21 февраля проголосовали 77 депутатов Второй палаты (палаты представителей) парламента в Гааге, против выступили 72 парламентария, пишет Deutsche Welle.

До сих пор марихуана была формально вне закона, однако полиция в Нидерландах не преследовала за владение небольшим ее количеством, до нескольких граммов.

Голосование в парламенте о разрешении профессионального выращивания конопли позволит иметь легальный источник поставок конопли кофешопам - заведениям, где марихуану и другие легкие наркотики можно покупать на законных основаниях.