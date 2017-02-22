Парламент Нидерландов фактически легализовал выращивание марихуаны
22 февраля 2017 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Нидерландов проголосовал за упорядочение выращивания конопли, фактически легализовав ее.
За принятие соответствующего законопроекта 21 февраля проголосовали 77 депутатов Второй палаты (палаты представителей) парламента в Гааге, против выступили 72 парламентария, пишет Deutsche Welle.
До сих пор марихуана была формально вне закона, однако полиция в Нидерландах не преследовала за владение небольшим ее количеством, до нескольких граммов.
Голосование в парламенте о разрешении профессионального выращивания конопли позволит иметь легальный источник поставок конопли кофешопам - заведениям, где марихуану и другие легкие наркотики можно покупать на законных основаниях.
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