Налбандян наградил Захарову медалью МИД Армении

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и ряд сотрудников российского МИД медалями МИД Армении.

Медаль почета первой степени вручили заместителю министра иностранных дел РФ Василию Небензе, медали почета второй степени получили директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов, директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Павловский.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров наградил своего коллегу из Армении Эдварда Налбандяна Орденом Дружбы.

«Хочу еще раз поздравить Эдварда Агвановича с государственной наградой Российской Федерации и поблагодарить от имени моих коллег за ту оценку, которая сейчас прозвучала в адрес моих сотрудников, директоров департамента, заместителя министра», — заявил Лавров, передает Sputnik-Армения. Налбандян в ответ также поблагодарил министра за врученную ему награду.

Ранее 22 февраля министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян открыли в Доме приемов МИД РФ выставку архивных документов, посвященную 25-летию дипломатических отношений между странами.

«Мы теснейшим образом за это время развивали наши отношения союзничества и стратегического партнёрства в двустороннем плане в ООН, в ОДКБ, Евразийском экономическом союзе, ОБСЕ, других международных организациях», — сказал Лавров на церемонии открытия выставки.

Министр отметил, что выставка станет первой в череде мероприятий в честь 25-летия установления дипотношений.

Также по итогам переговоров в Москве Лавров заявил, чтограждане России с 23 февраля смогут посещать Армению по внутренним паспортам.