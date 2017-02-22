Мамедов: Евросоюз не признавал территориальную целостность Азербайджана
22 февраля 2017 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Предлагающий подписать Ассоциативное соглашение Евросоюз не признавал территориальную целостность Азербайджана. Об этом на международной конференции в Баку заявил заместитель главы администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов.
«В 2015 году пригласивший Азербайджан подписать Ассоциативное соглашение Евросоюз не признавал в документе территориальную целостность нашей страны»,- заявил он, пишет АПА.
Еще в апреле 2014 года Мамедов заявлял, что ЕС не хочет признавать территориальную целостность Азербайджана.
«С одной стороны ЕС предлагает Баку подписать Ассоциативное соглашение, а с другой исключает из повестки вопрос территориальной целостности Азербайджана. И как мы должны оценивать данную позицию Евросоюза? Безусловно, она вынуждает Баку серьезно задуматься», - заявил Мамедов, посетовав, что вот лидеры держав говорят о территориальной целостности Украины, а про Азербайджан – ни слова.
Переговоры по ассоциативному соглашению между Евросоюзом и Азербайджаном тянутся уже шесть лет.ЕС оказывает странам, подписавшим соглашение, материальную помощь для осуществления политических и правовых реформ. В некоторых случаях ассоциативное соглашение облегчает процедуру приема государства в Евросоюз.
На сегодняшний день двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, вступившем в силу в 1999 году.
На Вильнюсском саммите Восточного партнерства в ноябре 2013 года Армения должна была парафировать Ассоциативное соглашение с ЕС. Однако в сентябре того же года президент республики Серж Саргсян заявил о намерении присоединиться к Евразийскому экономическому союзу.
Спустя некоторое время после вступления в ЕАЭС Ереван и Брюссель вновь объявили о возобновлении переговоров по подписанию рамочного соглашения, которое должно регулировать двустороннее сотрудничество. Документ будет основываться на том же Ассоциативном соглашении, но, с учетом новых реалий, а именно — членства Армении в ЕАЭС.
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