Лавров: России небезразлична судьба ереванского офиса ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Предложение нынешнего председателя ОБСЕ помогут найти выход в дискуссии по закрытию офиса данной организации в Ереване. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Армения является единственной страной на Южном Кавказе, где действует офис ОБСЕ. Открывшийся в 2000 году в Баку офис организации прекратил деятельность 1 января 2014 года. Мандат миссии ОБСЕ, открывшейся в Тбилиси в 1992 году, истек 31 декабря 2008 года.

«Как мне кажется, последнее предложение, которое подготовило австрийское председательство, решает все возникавшие проблемы. Надеюсь, что к нему можно будет вернуться в ближайшее время и что оно поможет преодолеть эту нынешнюю не очень хорошую для ОБСЕ ситуацию», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что России небезразлична судьба офиса ОБСЕ в Ереване.

«Мы, в принципе, всегда поддерживаем принцип, согласно которому страновые бюро, офисы открываются в соответствии с пожеланием соответствующего государства-участника ОБСЕ. Ну в данном случае нам тем более небезразлично, потому что это бюро возглавляется российским гражданином», — добавил Лавров.

«Что касается конкретных программ, которыми занимаются те или иные офисы в той или иной стране, то, конечно же, эти программы должны отвечать принципам ОБСЕ и не должны вызывать каких-то сомнений, подозрений в том, что это так оно и есть. В данном случае возникли у наших азербайджанских коллег вопросы», — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее Азербайджан проголосовал против продления мандата ереванского офиса ОБСЕ. В то же время ряд стран-участниц ОБСЕ, в том числе Россия, США, Канада, Швейцария в своих выступлениях поддержали деятельность ереванского офиса. Председатель постоянного совета ОБСЕ, представитель Австрии Клеменс Койя отметил, что при обсуждении продления мандата ереванского офиса ОБСЕ одной из стран была выражена озабоченность проектом по гуманитарному разминированию, который, по ее мнению, не соответствует мандату миссии. Для разрешения ситуации председательство ОБСЕ призвало ереванский офис воздержаться от выполнения этого проекта, подчеркнув, что все другие проекты должны быть продолжены.

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