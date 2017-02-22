В Баварии по подозрению в финансировании ИГ задержали россиянина
22 февраля 2017 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Баварии задержала 21 февраля в окрестностях города Ингольштадт гражданина России по подозрению в поддержке террористической организации «Исламское государство».
Как сообщила 22 февраля генпрокуратура в Мюнхене, 35-летнего мужчину подозревают в том, что он поддерживал террористическую группировку финансовыми средствами - как из собственных средств, так и собирая пожертвования через российские социальные сети, пишет Deutsche Welle.
Кроме того, россиянина обвиняют в торговле наркотиками. У него дома и на работе прошли обыски, конфискованы жесткие диски компьютеров и небольшое количество наркотиков.
Мужчина был задержан после длительного наблюдения и помещен в предварительное заключение.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Посольство РФ: Права блогера Лапшина в Баку соблюдаются, его защиту обеспечит частный адвокат По его словам, очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана
Мексиканскому ученому-армянину в США присудили престижную награду в области экологии Мексиканский биолог и эколог армянского происхождения Хосе Сарухан удостоился награды Tyler, самой престижной в США в области экологии. Награда вручена ученому 21 февраля фондом Tyler и университетом Южной Калифорнии (USC).
Элтон Джон проведет показ фильма «Обещание» о Геноциде армян Команда фильма, в свою очередь, приняла решение пожертвовать все доходы от показа фильма некоммерческим организациям, в том числе EJAF и другим гуманитарным организациям
Том Хэнкс написал книгу об иммигранте, переехавшем в Нью-Йорк из-за гражданской войны Книга будет опубликована в октябре 2017 года. Хэнкс начал писать сборник в 2015-м году.