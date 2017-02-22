Том Хэнкс написал книгу об иммигранте, переехавшем в Нью-Йорк из-за гражданской войны
22 февраля 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский актер Том Хэнкс объявил, что работает над своей первой книгой. Сборник будет состоять из 17 рассказов, написанных на разных печатных машинках из коллекции артиста, передает Lenta.ru.
Книга будет опубликована в октябре 2017 года. Хэнкс начал писать сборник в 2015-м году.
«За два года работы над книгой я снимался в фильмах в Нью-Йорке, Берлине, Будапеште, Атланте, и все это время писал. Я писал в отелях во время пресс-туров, в отпуске, в самолетах, дома, в офисе. Когда мне удавалось утрясти расписание, я писал с утра и до часу ночи», — рассказал Хэнкс.
В сборник 60-летнего автора вошел, в том числе, рассказ об «иммигранте, который приезжает в Нью-Йорке после того, как его жизнь была разрушена из-за гражданской войны».
Том Хэнкс снялся в таких фильмах, как «Зеленая миля», «Форрест Гамп», «Поймай меня, если сможешь», «Изгой», «Спасти рядового Райана».
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