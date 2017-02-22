В России созданы войска информационных операций
22 февраля 2017 - 18:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Сергей Шойгу во время выступления на заседании Госдумы, отвечая на вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой, сообщил, что в России созданы войска информационных операций, передает РБК.
«За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее того управления (существовавшего в советское время), которое называлось контрпропагандой», — сказал он.
Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что войска для информационных операций были созданы в России «недавно» и что информация о них является закрытой.
«Есть специалисты, которые разоблачают (иностранные – ред.) диверсии в электронных, бумажных и телевизионных носителях», — заявил он. По словам сенатора, вторая задача подразделения — это отражение хакерских атак.
Источник Госдуме пояснил, что речь действительно идет о «структурном подразделении в Министерстве обороны, которое занимается отражением хакерских атак». «Также оно занимается контрпропагандой как внутри страны, так и за ее пределами, и в интернете, и в СМИ». При этом он выразил удивление, что Шойгу сообщил об этом, поскольку «информация является секретной».
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