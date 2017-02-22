Элтон Джон проведет показ фильма «Обещание» о Геноциде армян
22 февраля 2017 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - 26 февраля, на 25-м ежегодном мероприятии Elton John AIDS Foundation Academy Award Party, организованном СПИД-фондом Элтона Джона (EJAF), пройдет показ нового фильма режиссера Терри Джорджа «Обещание» о Геноциде армян, права на показ которого принадлежат киностудии Open Road и Survival Pictures. Фильм представят сам Элтон Джон и канадский кинорежиссер Дэвид Ферниш.
В главных ролях картины задействованы Кристиан Бэйл и Оскар Айзек. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
«Стоит только посмотреть на на ужасающие вспышки ВИЧ/СПИДа, которые последовали вслед за геноцидом в Руанде в середине 1990-х годов, чтобы понять прямую связь между зверствами в отношении людей и кризисом в области общественного здравоохранения, таким как эпидемия СПИДа»,- сказал основатель фонда Элтон Джон.
«Посредством наших дружеских отношений с семьей Манукян и продюсером Эриком Эсраиляном из Калифорнийского университета, Дэвид и я узнали многое о Геноциде армян. Тему фильма - #KeepThePromise можно интерпретировать и как держать обещание помнить и изучить ужасы прошлого, или же - держать обещание покончить со СПИДом. В EJAF мы полны решимости сдержать обещание и повысить осведомленность об этом сильном фильме, который, рассказывая классическую историю, вдохновляет людей действовать сегодня. Нам выпала честь в эту прекрасную ночь познакомить людей с фильмом «Обещание»,- отметил известный певец.
Команда фильма, в свою очередь, приняла решение пожертвовать все доходы от показа фильма некоммерческим организациям, в том числе EJAF и другим гуманитарным организациям.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи.
В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. В мировой кинопрокат фильм выйдет в декабре 2016 года.
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