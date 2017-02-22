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ОПЕК зафиксировал начало снижения запасов нефти в мире

ОПЕК зафиксировал начало снижения запасов нефти в мире
22 февраля 2017 - 18:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Складские запасы нефти в развитых странах и в мире в целом начали снижаться благодаря сделке. Об этом заявил, выступая на сессии конференции IP Week в Лондоне, министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

В ноябре 2016 года на саммите ОПЕК в Вене было принято первое с 2008 г. решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки.

«К третьему кварталу этого года ситуация с запасами должна заметно улучшиться. В США запасы выросли, да, но глобально и в странах ОЭСР (развитые страны) они уже начали снижаться», - сказал министр, пишет «Ведомости».

Рост спроса на нефть ускорился, отметил он. Если в прошлом году спрос рос на 1,2 млн баррелей в сутки, то в 2017 году рост составит 1,4 млн баррелей и будет увеличиваться, добавил министр энергетики Катара.

Ранее ас-Сада уже говорил о том, что к концу 2017 года рынок нефти должен стабилизироваться благодаря сделке ОПЕК. Позже журналистам он сообщил, что страны ОПЕК выполняют соглашение о сокращении добычи нефти на 94%, страны вне ОПЕК - менее чем на 50%.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: ОПЕК зафиксировал начало снижения мировых запасов нефти
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