Мексиканскому ученому-армянину в США присудили престижную награду в области экологии
22 февраля 2017 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Мексиканский биолог и эколог армянского происхождения Хосе Сарухан удостоился награды Tyler, самой престижной в США в области экологии. Награда вручена ученому 21 февраля фондом Tyler и университетом Южной Калифорнии (USC). Об этом сообщает официальный сайт enfoquenoticias.com, передает Sputnik-Армения.
Предки Хосе Сарухана были армянами, бежавшими от Геноцида в Турции. В течение 32 лет был исследователем, сначала в Институте биологии НАУ, затем, с 1979 по 1986, возглавил институт. Лауреат премии Мексиканской академии наук (1980) и Национальной премии искусств и наук в области физико-математических и естественных наук (1990).
Награда Tyler присуждается за вклад в развитие и сохранение биологического богатства и разнообразия планеты.
«Когда тропические леса находились под угрозой исчезновения из-за широкомасштабной вырубки лесов, бывший президент Мексики Карлос Салинас обратился за помощью к Сарухану. Ему хотелось показать мировому сообществу, что страна ценит свои природные ресурсы. Сарухан предложил создать учреждение, призванное заниматься вопросами сохранения биоразнообразия страны. Это единственное в своем роде учреждение называется Conabio», — говорится в заявлении конкурсной комиссии.
Бывший президент США Барак Обама в период своего правления заявил, что мексиканский Conabion является примером для США. По инициативе экс-главы Белого дома в США было создано аналогичное учреждение.
77-летний Хосе Сарухан — один из известных ученых Мексики. Он является 39-м ректором Национального суверенного университета Мексики. Сын ученого Артуро Сарухан в 2007-2013 гг работал послом Мексики в США.
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