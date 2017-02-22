Посольство РФ: Права блогера Лапшина в Баку соблюдаются, его защиту обеспечит частный адвокат

PanARMENIAN.Net - Представители посольства РФ в Азербайджане убедились в том, что права находящегося под следствием в бакинском СИЗО блогера Александра Лапшина соблюдаются в полном объеме, жалоб на условия содержания у него нет. Об этом сообщил 22 февраля пресс-атташе посольства Денис Апашкин, пишет РИА Новости.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

При этом МИД РФ, комментируя ситуацию о выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.

«Предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики следственные действия в отношении Александра Лапшина продолжаются. Его защита обеспечивается частным адвокатом, нанятым семьей. Вопрос о привлечении еще одного адвоката с российской стороны пока не рассматривается. Девятого февраля Александра посетили представители посольства, которые на месте убедились, что его права как обвиняемого соблюдаются в полном объеме. Каких-либо жалоб на условия содержания Александр при встрече не высказал», — сказал Апашкин.

По его словам, очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы». Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.