Посольство РФ: Права блогера Лапшина в Баку соблюдаются, его защиту обеспечит частный адвокат
22 февраля 2017 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители посольства РФ в Азербайджане убедились в том, что права находящегося под следствием в бакинском СИЗО блогера Александра Лапшина соблюдаются в полном объеме, жалоб на условия содержания у него нет. Об этом сообщил 22 февраля пресс-атташе посольства Денис Апашкин, пишет РИА Новости.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
При этом МИД РФ, комментируя ситуацию о выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.
«Предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики следственные действия в отношении Александра Лапшина продолжаются. Его защита обеспечивается частным адвокатом, нанятым семьей. Вопрос о привлечении еще одного адвоката с российской стороны пока не рассматривается. Девятого февраля Александра посетили представители посольства, которые на месте убедились, что его права как обвиняемого соблюдаются в полном объеме. Каких-либо жалоб на условия содержания Александр при встрече не высказал», — сказал Апашкин.
По его словам, очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы». Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.
Самое значимое
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
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