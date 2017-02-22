Новый зал Apple для будущих презентаций будет назван в честь Стива Джобса

PanARMENIAN.Net - Новый кампус Apple Park откроют для переезда сотрудников уже в апреле. Театр, в котором будут проходить презентации будущих продуктов, компания назовет в честь своего основателя Стива Джобса, передает TJ со ссылкой на представителей Apple.

Apple Park находится в центре долины Санта Клара в Калифорнии неподалеку от текущего офиса компании в Купертино. Он имеет площадь более 70 гектаров и рассчитан на 12 тысяч человек.

Переезд всех сотрудников займет около полугода. Ожидается, что он завершится осенью 2017 года.

Главное здание имеет форму кольца: сбоку оно покрыто самыми большими в мире изогнутными панелями из стекла, а сверху — солнечными панелями, генерирующими мощность в 17 мегаватт. Мощности такой электростанции хватит для поддержания работы всего кампуса, а система вентиляции здания позволяет не отапливать его в течение девяти месяцев в году.

Летом 2017 года строительство зданий в кампусе будет продолжаться. Например, там появится информационный центр с магазином Apple Store, кафе для любых посетителей кампуса, фитнес-центр для сотрудников, закрытые помещения для исследований и разработки, а также Театр имени Стива Джобса, которому 24 февраля исполнилось бы 62 года.

Театр расположен на вершине холма и имеет форму цилиндра высотой в шесть метров и диаметром в 50 метров. Он рассчитан на тысячу зрителей. Для сравнения, театр Yerba Buena Center for Arts, где обычно проходят презентации Apple, рассчитан всего на 750 человек.