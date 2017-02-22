// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Новый зал Apple для будущих презентаций будет назван в честь Стива Джобса

Новый зал Apple для будущих презентаций будет назван в честь Стива Джобса
22 февраля 2017 - 19:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Новый кампус Apple Park откроют для переезда сотрудников уже в апреле. Театр, в котором будут проходить презентации будущих продуктов, компания назовет в честь своего основателя Стива Джобса, передает TJ со ссылкой на представителей Apple.

Apple Park находится в центре долины Санта Клара в Калифорнии неподалеку от текущего офиса компании в Купертино. Он имеет площадь более 70 гектаров и рассчитан на 12 тысяч человек.

Переезд всех сотрудников займет около полугода. Ожидается, что он завершится осенью 2017 года.

Главное здание имеет форму кольца: сбоку оно покрыто самыми большими в мире изогнутными панелями из стекла, а сверху — солнечными панелями, генерирующими мощность в 17 мегаватт. Мощности такой электростанции хватит для поддержания работы всего кампуса, а система вентиляции здания позволяет не отапливать его в течение девяти месяцев в году.

Летом 2017 года строительство зданий в кампусе будет продолжаться. Например, там появится информационный центр с магазином Apple Store, кафе для любых посетителей кампуса, фитнес-центр для сотрудников, закрытые помещения для исследований и разработки, а также Театр имени Стива Джобса, которому 24 февраля исполнилось бы 62 года.

Театр расположен на вершине холма и имеет форму цилиндра высотой в шесть метров и диаметром в 50 метров. Он рассчитан на тысячу зрителей. Для сравнения, театр Yerba Buena Center for Arts, где обычно проходят презентации Apple, рассчитан всего на 750 человек.

Ссылки по теме:
TJ: Apple назовёт зал для будущих презентаций в честь Стива Джобса
 Самое значимое
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Армянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в АвстралииАрмянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в Австралии
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Срок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условияхСрок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условиях
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
 Статьи
С миром и надеждой для всего человечества

Главные научные события января

 Самое читаемое в разделе
Ученые выяснили, какие элементы женского танца наиболее привлекательны
Террористы ИГ в Эль-Бабе казнили 40 мирных граждан
Россия официально признала действительными паспорта ДНР и ЛНР
Грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание из-за «несправедливости в стране»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Посольство РФ: Права блогера Лапшина в Баку соблюдаются, его защиту обеспечит частный адвокат По его словам, очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана
Мексиканскому ученому-армянину в США присудили престижную награду в области экологии Мексиканский биолог и эколог армянского происхождения Хосе Сарухан удостоился награды Tyler, самой престижной в США в области экологии. Награда вручена ученому 21 февраля фондом Tyler и университетом Южной Калифорнии (USC).
Элтон Джон проведет показ фильма «Обещание» о Геноциде армян Команда фильма, в свою очередь, приняла решение пожертвовать все доходы от показа фильма некоммерческим организациям, в том числе EJAF и другим гуманитарным организациям
В Баварии по подозрению в финансировании ИГ задержали россиянина Как сообщила 22 февраля генпрокуратура в Мюнхене, 35-летнего мужчину подозревают в том, что он поддерживал террористическую группировку финансовыми средствами - как из собственных средств, так и собирая пожертвования через российские социальные сети