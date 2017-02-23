Генсек ООН предложил создать управление по борьбе с терроризмом

PanARMENIAN.Net - Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил создать во всемирной организации управление по борьбе с терроризмом. Об этом он сообщил на встрече государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступая на неформальном заседании по борьбе с терроризмом, Гутерреш выступил с инициативой «создать новое контртеррористическое управление, которое возглавит новый заместитель генерального секретаря».

На данный момент в ООН существует контртеррористический комитет Совета Безопасности. Структура была учреждена СБ ООН в 2001 году вскоре после терактов 11 сентября в США.

Предлагаемая Гутеррешем структура, по его словам, не будет курировать, или вмешиваться в работу действующих структур СБ ООН, и будет докладывать Генеральной Ассамблее ООН через генсека организации.

«Наша цель — выстроить новое партнерство с государствами-членами по противостоянию межнациональной угрозе терроризма, ответить на которую нужно немедленно», — сказал Гутерреш, передает РИА Новости.

«Предлагаемое новое управление не будет посягать на суверенитет ни одного из государств-членов. Деятельность нового офиса будет направлена на поддержку и осуществляться по запросу государств-членов, основная особенность которых — выполнять контртеррористическую стратегию ООН», — подчеркнул генсек.

Он попросил представителей стран-членов всемирной организации представить свои соображения в устном или письменном виде в течение двух недель. Эти вопросы генсек намерен отразить в докладе по реализации контртеррористической стратегии, который будет подготовлен до мая 2017 года.

«Я буду тесно работать с председателем Генеральной Ассамблеи, продолжать консультативный подход», — сказал генсек.