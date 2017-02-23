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Мхитарян помог «МЮ» обыграть «Сент-Этьен» и получил травму

Мхитарян помог «МЮ» обыграть «Сент-Этьен» и получил травму
23 февраля 2017 - 10:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Английский клуб «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл французский «Сент-Этьен» со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

Единственный гол в игре забил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян (17-я минута).

Армянский хавбек потянул мышцу ноги и был заменен в первом тайме после того, как забил гол. На 63-й минуте защитник «МЮ» Эрик Байи за две желтые карточки был удален с поля.

Первая встреча команд 16 февраля также завершилась победой манкунианцев со счетом 3:0. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, ответные — 16 марта.

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после игры сказал, что Мхитарян и Каррик, скорее всего, пропустят финал Кубка Лиги, который состоится в это 26 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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