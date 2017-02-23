Мхитарян помог «МЮ» обыграть «Сент-Этьен» и получил травму
23 февраля 2017 - 10:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Английский клуб «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл французский «Сент-Этьен» со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.
Единственный гол в игре забил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян (17-я минута).
Армянский хавбек потянул мышцу ноги и был заменен в первом тайме после того, как забил гол. На 63-й минуте защитник «МЮ» Эрик Байи за две желтые карточки был удален с поля.
Первая встреча команд 16 февраля также завершилась победой манкунианцев со счетом 3:0. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в швейцарском Ньоне. Первые матчи данной стадии состоятся 9 марта, ответные — 16 марта.
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после игры сказал, что Мхитарян и Каррик, скорее всего, пропустят финал Кубка Лиги, который состоится в это 26 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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Стартовавший с 1/8 финала Асланян сразился на ковре со своим соотечественником Грачья Малхасяном, представляющим Францию, и в борьбе за «золото» одержал победу со счетом 10:2
Отборочный турнир ЧЕ проходит с 26 по 29 января. В следующих матчах сборная Армении встретится со сборными Латвии и Эстонии
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