Двое армянских боксеров вышли в четвертьфинал международного турнира «Странджа 2017»

PanARMENIAN.Net - В Софии продолжается международный боксерский турнир «Странджа 2017». 22 февраля на ринг вышли 3 представителя Армении.

Оганес Бачков (64 кг) в своем втором поединке одолел соперника из Украины и вышел в 1/4 финала. Владимир Маркарян (69 кг) в стартовом бою достиг преимущества над азербайджанцем и тоже обеспечил себе выход в четвертьфинал, сообщает пресс-служба Федерации бокса Армении.

Поражение потерпел лишь Гаспар Бабаханян (49 кг).

23 феварля на турнире свой первый бой проведет Карен Тонаканян (60 кг). Он начнет выступать с 1/8 финала. 24 февраля в бой вступит также Давид Чалоян в супертяжелом весе, в тот же день Бачков проведет свой третий бой.

Двое последних боксеров будут бороться за выход в полуфинал.