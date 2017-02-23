Двое армянских боксеров вышли в четвертьфинал международного турнира «Странджа 2017»
23 февраля 2017 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - В Софии продолжается международный боксерский турнир «Странджа 2017». 22 февраля на ринг вышли 3 представителя Армении.
Оганес Бачков (64 кг) в своем втором поединке одолел соперника из Украины и вышел в 1/4 финала. Владимир Маркарян (69 кг) в стартовом бою достиг преимущества над азербайджанцем и тоже обеспечил себе выход в четвертьфинал, сообщает пресс-служба Федерации бокса Армении.
Поражение потерпел лишь Гаспар Бабаханян (49 кг).
23 феварля на турнире свой первый бой проведет Карен Тонаканян (60 кг). Он начнет выступать с 1/8 финала. 24 февраля в бой вступит также Давид Чалоян в супертяжелом весе, в тот же день Бачков проведет свой третий бой.
Двое последних боксеров будут бороться за выход в полуфинал.
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Стартовавший с 1/8 финала Асланян сразился на ковре со своим соотечественником Грачья Малхасяном, представляющим Францию, и в борьбе за «золото» одержал победу со счетом 10:2
Отборочный турнир ЧЕ проходит с 26 по 29 января. В следующих матчах сборная Армении встретится со сборными Латвии и Эстонии
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