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Делегация Армении примет участие во Всемирных военных играх в Сочи

Делегация Армении примет участие во Всемирных военных играх в Сочи
23 февраля 2017 - 10:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Делегация вооруженных сил Армении примет участие в третьих Всемирных зимних военных играх в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

«Представители отдела физподготовки и спорта ВС Армении вместе со спортсменами Федерации лыжного спорта Армении примут участие в третьих Всемирных зимних военных играх, которые состоятся в Сочи с 22 по 28 февраля», — говорится в сообщении Минобороны.

Всемирные военные игры проходят раз в четыре года. Россия впервые принимает эти соревнования. На старты, которые уже окрестили «военной Олимпиадой», съезжаются гости со всего мира.

Ожидается участие около тысячи спортсменов из 26 стран. Они разыграют 44 комплекта наград в семи видах спорта. Среди них — биатлон, лыжные гонки, шорт-трек.

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