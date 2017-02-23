Аронян сыграл вничью в пятом туре первого этапа Гран-при ФИДЕ
23 февраля 2017 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В состоявшемся 22 февраля 5-м туре продолжающегося в Шарже первого турнира Гран при ФИДЕ армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл черными с одним из лидеров – французом Максимом Вашье-Лагравом.
Стороны очень быстро разыграли партию, друг за другом обменялись главными фигурами и на 42-м шаге заключили ничью. Армянский гроссмейстер с 2.5 очками делит 7-12 места. Лидируют набравшие по 3.5 очка Вашье-Лаграв и азербайджанец Шахрияр Мамедъяров, пишет Chess.am.
Турнирное положение после 5-го тура: Вашье-Лаграв, Мамедъяров – по 3.5 очка, Накамура, Адамс, Грищук, Яковенко - по 3, Аронян, Дин Лижэнь, Непомнящий, Ли Чао, Вальехо, Хоу Ифань - по 2.5, Эльянов, Раппорт, Рязанцев, Хаммер - по 2, Томашевский, Салем - по 1.5.
В 6-м туре, который состоится 24 февраля, Левон Аронян сыграет с испанцем Франсиско Вальехо, который также набрал 2.5 очка.
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