Азербайджан объявил в международный розыск трех членов Европарламента за посещение НКР

PanARMENIAN.Net - Азербайджан объявил в международный розыск трех членов Европарламента в связи с тем, что они посетили Республику Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) для наблюдения за конституционным референдумом.

«Азербайджан объявил в международный розыск членов Европейского парламента Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия) за наблюдение за «референдумом» в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы, в отношении членов ЕП возбуждено уголовное дело за «неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, в частности, по подозрению в незаконном посещении Нагорного Карабаха с целью участия в так называемом «референдуме» 20 февраля в качестве «наблюдателей».

Как отметили в Генпрокуратуре Азербайджана, суд принял решение об аресте Энгеля, Теохарус и Штетины, они объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Конституционный референдум в НКР прошел 20 февраля. Новый проект конституции предполагает переход к президентской форме правления. По действующей конституции, принятой в 2006 году, форма правления в НКР — полупрезидентская. На референдуме из 103.793 тысячи имеющих право голоса избирателей проголосовали 79.428 тысячи (76,44%). За проект новой конституции высказались 69.54 тысячи человек (87.6%), против — 7.686 тысячи (9,7%), недействительными признаны 2.202 тысячи бюллетеней.