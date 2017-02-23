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Объявлены имена членов жюри творческого конкурса «Аврора»

Объявлены имена членов жюри творческого конкурса «Аврора»
23 февраля 2017 - 12:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Гуманитарная инициатива «Аврора» обнародовала состав жюри Творческого конкурса «Аврора», о начале которого было объявлено в январе 2017 года. Среди членов жюри – художники и специалисты в области искусства из Армении, которые отберут лучшие работы, присланные на конкурс детьми от 7 до 14 лет.

В жюри Творческого конкурса «Аврора» войдут 6 человек, а возглавит его аниматор Гаяне Мартиросян.

«Это прекрасная возможность для людей и особенно для детей вместе поразмышлять об идее гуманизма. Очень важно, что «Аврора» сделала конкурс открытым для всех, вне зависимости от места их проживания. Я убеждена, что присланные работы смогут прекрасно выразить идею гуманизма, потому что дети воспринимают мир лучше нас», – заявила Мартиросян.

В жюри вошли композитор и член Креативного совета премии «Аврора» Маринэ Алэс, менеджер культурных проектов фонда IDeA, журналист и театральный критик Элеонора Малхасян, художники Тигран Матулян и Арев Петросян, а также режиссер Грант Варданян.

Результаты конкурса будут объявлены в апреле 2017 года. Троим победителям будут вручены награды от Гуманитарной инициативы «Аврора», а создатели пяти лучших работ получат уникальную возможность посетить церемонию вручения премии «Аврора», которая пройдет 28 мая 2017 года в столице Армении Ереване. Крайний срок подачи заявок – 31 марта 2017 года.

Гаяне Мартиросян – режиссер-аниматор. Она преподает в Ереванском государственном институте театра и кино, где руководит курсом анимационной режиссуры. Гаяне Мартиросян – создатель множества анимационных проектов, среди которых «Секреты ковров с драконами» (2008-2013), «Три колокольчика» (2002), «Война на нашей улице» (1989). За свою продолжительную карьеру Мартиросян неоднократно становилась лауреатом национальных и международных премий.

Маринэ Алэс – известный армянский композитор и театральный критик, написавшая более 300 песен на русском и армянском языках. Алэс выпустила 5 альбомов: «Я тебя оставлю» (1999), «Мои тополя» (2001), «Размышления» (2003), «С тобой и без тебя» (2007), «Босиком по небу» (2010). В 2016 году Маринэ Алэс была членом жюри международного кинофестиваля «Золотой абрикос». Она является одним из соучредителей фонда «Подари жизнь» и лауреатом множества наград за свои достижения. В 2010 Маринэ Алэс опубликовала поэтический сборник «Осколки». Она также входит в Креативный совет премии «Аврора».

Элеонора Малхасян – журналист и театральный критик. В фонде Инициативы развития Армении (IDeA) она занимается культурными проектами. Малхасян сотрудничала со многими художественными изданиями, включая лос-анжелесский Muse, а также преподавала историю искусства и театра в ряде высших учебных заведений Армении. Элеонора Малхасян – один из соавторов книги «Музеи Армении», опубликованной в 2002 году.Тигран Матулян – современный художник, член Союза художников Армении и участник множества международных выставок. Его работы входят в коллекции и постоянные экспозиции Армянского музея современного искусства, Арт-галереи Arame, Национальной галереи Армении, музея Хримяна в Эчмиадзине, Музея истории Еревана. Матулян – обладатель титула «Заслуженный художник Республики Армения».

Арев Петросян – основатель армянской арт-галереи «Арев» и создатель витража «Сила единства», который находится в зале заседаний Совета Европы. Ее работы участвовали во многих армянских и международных выставках. Помимо этого, Петросян разрабатывала дизайн студий для ряда телепередач. Художница также широко известна своей социальной и благотворительной деятельностью, направленной на решение проблемы оказания качественной медицинской помощи женщинам, сиротам, бедным и пожилым людям, а также людям с ограниченными возможностями.Грант Варданян – кинорежиссер, снявший свою первую короткометражку «Тишина» в 1995. Сегодня на счету Варданяна множество киноработ, в том числе полнометражных, а также ряд видеоклипов для известных армянских групп. В 2011 году Грант Варданян основал в Армении киностудию «Арев», а в 2014 получил национальную премию «Айак» за фильм «Мечта белой овцы».

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