Скотленд-Ярд впервые возглавила женщина
23 февраля 2017 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Полицию Лондона впервые возглавила женщина. Новым главой крупнейшего управления полиции Соединенного Королевства стала Крессида Дик, бывший руководитель национальной антитеррористической службы Великобритании.
Сообщается, что 56-летняя Дик примет этот пост у занимавшего его с 2011 года сэра Бернарда Хогана-Хау. До настоящего времени она занимала пост в министерстве иностранных дел, однако содержание ее работы там не раскрывается, пишет TJ.
Дик отдала службе в Скотленд-Ярде более 30 лет, но в 2014 году покинула ее. В свое первом заявлении после назначения новый глава столичной полиции сказала, что она «просто в восторге» и очень рада вернуться.
«Это большая ответственность и удивительная возможность. Я жду с огромным нетерпением, когда смогу начать защищать население Лондона и служить ему»,- отметила Дик.
Формально для назначения на этот пост Дик должна была получить одобрение мэра Лондона Садика Хана. К столичному градоначальнику обратились родные погибшего в 2005 году бразильца Жана-Шарля де Менезиша, призывая его отказать в согласовании кандидатуры.
Именно Дик командовала спецоперацией после серии взрывов в Лондоне, в ходе которой был случайно убит бразилец, по ошибке принятый за террориста. Несмотря на то, что в ходе последовавшего за этим судебного разбирательства Крессиду признали невиновной, многие полагали, что этот инцидент положит конец ее карьере.
Однако мэр дал свое согласие, назвав выбор Дик «историческим решением».
С назначением Дик теперь уже пять высших постов в системе уголовного правосудия в Великобритании возглавляют женщины, включая королевскую прокурорскую службу, национальный совет начальников полиции и национальное агентство по преступности.
Новый глава Скотленд-Ярда будет приведена к присяге перед королевой, ей полагается оклад в размере 270 тысяч фунтов в год (без учета премий). Назначение будет произведено королевским указом на срок в пять лет, который может быть продлен.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Посол РФ в Армении и предстаивтели Минобороны возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Ереване Представители министерства обороны Армении, посольства России в республике и ветеранских организаций возложили в День защитника Отечества венки к могиле Неизвестного солдата в Ереване.
В бывший концлагерь времен Гитлера вернули украденные ворота Исторические ворота с надписью «Arbeit macht frei» (Труд делает свободным – ред.), которые весят около 100 кг, был украдены в 2014 году из бывшего концлагеря Дахау возвращены в музей, расположенный на месте бывшего лагеря смерти.
Суд ЕАЭС признал факт неполного исполнения Белоруссией Договора о Евразийском союзе В секретариате Суда не стали комментировать подробности принятого решения и уточнять, какие оно несет финансовые обязательства для белорусской стороны
Бако Саакян: Апрельская война показала, что нашу страну мы защищаем все вместе Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 февраля направил поздравительное послание в связи с Днем защитника Отечества.