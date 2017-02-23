Скотленд-Ярд впервые возглавила женщина

PanARMENIAN.Net - Полицию Лондона впервые возглавила женщина. Новым главой крупнейшего управления полиции Соединенного Королевства стала Крессида Дик, бывший руководитель национальной антитеррористической службы Великобритании.

Сообщается, что 56-летняя Дик примет этот пост у занимавшего его с 2011 года сэра Бернарда Хогана-Хау. До настоящего времени она занимала пост в министерстве иностранных дел, однако содержание ее работы там не раскрывается, пишет TJ.

Дик отдала службе в Скотленд-Ярде более 30 лет, но в 2014 году покинула ее. В свое первом заявлении после назначения новый глава столичной полиции сказала, что она «просто в восторге» и очень рада вернуться.

«Это большая ответственность и удивительная возможность. Я жду с огромным нетерпением, когда смогу начать защищать население Лондона и служить ему»,- отметила Дик.

Формально для назначения на этот пост Дик должна была получить одобрение мэра Лондона Садика Хана. К столичному градоначальнику обратились родные погибшего в 2005 году бразильца Жана-Шарля де Менезиша, призывая его отказать в согласовании кандидатуры.

Именно Дик командовала спецоперацией после серии взрывов в Лондоне, в ходе которой был случайно убит бразилец, по ошибке принятый за террориста. Несмотря на то, что в ходе последовавшего за этим судебного разбирательства Крессиду признали невиновной, многие полагали, что этот инцидент положит конец ее карьере.

Однако мэр дал свое согласие, назвав выбор Дик «историческим решением».

С назначением Дик теперь уже пять высших постов в системе уголовного правосудия в Великобритании возглавляют женщины, включая королевскую прокурорскую службу, национальный совет начальников полиции и национальное агентство по преступности.

Новый глава Скотленд-Ярда будет приведена к присяге перед королевой, ей полагается оклад в размере 270 тысяч фунтов в год (без учета премий). Назначение будет произведено королевским указом на срок в пять лет, который может быть продлен.