В Instagram появилась возможность публиковать сразу несколько фото
23 февраля 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Instagram появилась функция «каруселей», которая позволяет добавлять сразу несколько фотографий в одну публикацию.
Ранее подобная возможность была только у рекламодателей.
Чтобы опубликовать галерею из фотографий, нужно нажать на иконку синего цвета, которая расположена в углу. Долгое нажатие позволяет менять порядок фото или видео в «каруселях». На все материалы можно применить один фильтр или отредактировать по отдельности. Однако геотег и описание распространяется на публикацию целиком, пишет TJ.
«Вам больше не придется выбирать единственную лучшую фотографию, чтобы запомнить момент. Теперь вы сможете объединить до 10 фотографий или видео и просто пролистывать их в одной записи», - говорится в сообщении Instagram.
В ленте пользователей галереи помечаются несколькими точками под записью. При просмотре профиля на записях-«каруселях» присутствует отдельная иконка.
В качестве возможных вариантов использования «каруселей» Instagram предложил снимать разные стадии дня рождения или публиковать рецепты в несколько шагов. Новую функцию постепенно введут у всех пользователей в течение нескольких недель: некоторым она стала доступна уже сейчас.
1 февраля 2017 года сообщалось, что возможность добавлять несколько фотографий в одну публикацию появилась в бета-версии Instagram. Тогда компания не комментировала потенциальный запуск функции.
«Карусели» появились в 2015 году как один из вариантов рекламных записей у некоторых крупных брендов.
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