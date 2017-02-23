В Instagram появилась возможность публиковать сразу несколько фото

PanARMENIAN.Net - В Instagram появилась функция «каруселей», которая позволяет добавлять сразу несколько фотографий в одну публикацию.

Ранее подобная возможность была только у рекламодателей.

Чтобы опубликовать галерею из фотографий, нужно нажать на иконку синего цвета, которая расположена в углу. Долгое нажатие позволяет менять порядок фото или видео в «каруселях». На все материалы можно применить один фильтр или отредактировать по отдельности. Однако геотег и описание распространяется на публикацию целиком, пишет TJ.

«Вам больше не придется выбирать единственную лучшую фотографию, чтобы запомнить момент. Теперь вы сможете объединить до 10 фотографий или видео и просто пролистывать их в одной записи», - говорится в сообщении Instagram.

В ленте пользователей галереи помечаются несколькими точками под записью. При просмотре профиля на записях-«каруселях» присутствует отдельная иконка.

В качестве возможных вариантов использования «каруселей» Instagram предложил снимать разные стадии дня рождения или публиковать рецепты в несколько шагов. Новую функцию постепенно введут у всех пользователей в течение нескольких недель: некоторым она стала доступна уже сейчас.

1 февраля 2017 года сообщалось, что возможность добавлять несколько фотографий в одну публикацию появилась в бета-версии Instagram. Тогда компания не комментировала потенциальный запуск функции.

«Карусели» появились в 2015 году как один из вариантов рекламных записей у некоторых крупных брендов.