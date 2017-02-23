Умер российский актер Алексей Петренко
23 февраля 2017 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 февраля в Москве на 79-м году жизни скоропостижно скончался актер Алексей Петренко. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов России.
Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. С 1961 года по распределению оказался в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, где работал два года. С 1991 года Алексей Васильевич был штатным актером Киностудии им. М. Горького. 26 июля 2010 года он вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.
Фильмография Петренко насчитывает 77 художественных лент. Он исполнил роль летчика Строганова в драме Алексея Германа «Двадцать дней без войны», сыграл Подколесина в «Женитьбе» Виталия Мельникова, появился на телеэкранах СССР в роли американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить». В «Жестоком романсе» Алексей Петренко исполнил роль предпринимателя Кнурова, в «Узнике замка Иф» он сыграл аббата Фриа. Алексей Петренко не раз появлялся на экране в образе исторических личностей: в «Пирах Валтасара» он исполнил роль Сталина, а в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе» — роль Артура Конан Дойля.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Посол РФ в Армении и предстаивтели Минобороны возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Ереване Представители министерства обороны Армении, посольства России в республике и ветеранских организаций возложили в День защитника Отечества венки к могиле Неизвестного солдата в Ереване.
В бывший концлагерь времен Гитлера вернули украденные ворота Исторические ворота с надписью «Arbeit macht frei» (Труд делает свободным – ред.), которые весят около 100 кг, был украдены в 2014 году из бывшего концлагеря Дахау возвращены в музей, расположенный на месте бывшего лагеря смерти.
Суд ЕАЭС признал факт неполного исполнения Белоруссией Договора о Евразийском союзе В секретариате Суда не стали комментировать подробности принятого решения и уточнять, какие оно несет финансовые обязательства для белорусской стороны
Бако Саакян: Апрельская война показала, что нашу страну мы защищаем все вместе Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 февраля направил поздравительное послание в связи с Днем защитника Отечества.