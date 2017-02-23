Бразилия впервые в истории вынуждена импортировать кофе
23 февраля 2017 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, впервые в своей истории вынуждена импортировать кофе, чтобы обеспечить внутренний спрос.
Правительство страны разрешило ввезти из Вьетнама с февраля по май 2017 года 1 миллион 60-килограммовых мешков кофе сорта «Робуста». При этом импорт ограничен 250 тысячами мешков в месяц, пишет Deutsche Welle со ссылкой на бразильский интернет-портал Folha de São Paulo.
Продолжающаяся несколько месяцев засуха в тех районах страны, где выращивают кофе, привела к росту цен на этот продукт на 14.9% за 12 месяцев, отмечают в Бразильском институте географии и статистики. Сильнее других пострадал штат Эспириту-Санту, где в 2016 году было произведено 8 млн мешков кофе сорта «Робуста» - на 30% меньше, чем годом ранее.
В среднем Бразилия производила около 56 млн мешков кофе в год.
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