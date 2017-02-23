Бако Саакян: Апрельская война показала, что нашу страну мы защищаем все вместе
23 февраля 2017 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Бако Саакян 23 февраля направил поздравительное послание в связи с Днем защитника Отечества.
«Поздравляю наших храбрых солдат, офицеров, генералов, которые защищают безопасность нашей страны и народа, ежедневно и самоотверженно выполняя свой воинский долг.
Поздравляю также всех тех, кто в роковой момент встают рядом с солдатами, охраняющими границы страны, и вносят свой неоценимый вклад в дело защиты Родины», - говорится в послании арцахского лидера.
«Сегодня праздник для всего народа, поскольку, как было отмечено не раз, нашу страну мы защищаем все вместе: строитель и врач, педагог и благотворитель, житель отдаленного села и школьник-армянин из диаспоры. Апрельская четырехдневная война вновь подтвердила эту неопровержимую истину. Родина благодарна своим преданным сынам», - отметил Саакян, сообщает пресс-служба главы государства.
День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии. Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 гг. носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других стран СНГ.
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