Суд ЕАЭС признал факт неполного исполнения Белоруссией Договора о Евразийском союзе
23 февраля 2017 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установил, что Белоруссия не в полном объеме исполняет положения Договора о ЕАЭС в плане обеспечения свободы движения товаров и функционирования Таможенного союза. Об этом говорится в решении суда.
«Большая коллегия Суда решила заявление Российской Федерации удовлетворить в части, установить факт исполнения Республикой Беларусь не в полном объеме положений статей 1, 3, 4, 25 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года об обеспечении свободы движения товаров, функционировании Таможенного союза без изъятий и ограничений после окончания переходных периодов, стремлении к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза», - отмечается в решении суда ЕАЭС, пишет ТАСС.
В секретариате Суда не стали комментировать подробности принятого решения и уточнять, какие оно несет финансовые обязательства для белорусской стороны. Представители Белоруссии, выступившие ответчиками в Суде ЕврАзЭС по данному делу, также воздерживаются от комментариев.
Поводом для разбирательства в Суде ЕАЭС стало обращение Министерства юстиции РФ. Его представители заявляли, что в конце 2014 - начале 2015 гг. таможенными органами Белоруссии были необоснованно приняты решения об аресте и реализации бытовой техники, принадлежащей российским хозяйствующим субъектам и перевозившейся автомобильным транспортом с территории Калининградской области в другие регионы РФ.
Российская сторона просила суд установить факт несоблюдения Белоруссией договора о ЕАЭС, статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного Союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года. Белорусская сторона в лице Государственного таможенного комитета и министерства юстиции отвергли претензии в несоблюдении соглашения в рамках ЕАЭС.
В декабре 2014 года белорусская таможня задержала 38 машин с грузами от более чем 10 калининградских компаний, производителей телевизоров и приемников сигналов цифрового телевидения. Основанием для конфискации, по данным белорусской таможни, стало недекларирование (недостоверное декларирование) товаров. В Торгово-промышленной палате Калининградской области сообщили, что вся электроника, задержанная белорусскими таможенниками, была произведена легально в области и перевозилась на законных основаниях. По оценкам калининградских властей, общий объем убытков региональных компаний составил порядка 500 млн рублей.
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