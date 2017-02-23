В бывший концлагерь времен Гитлера вернули украденные ворота
23 февраля 2017 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Исторические ворота с надписью «Arbeit macht frei» (Труд делает свободным – ред.), которые весят около 100 кг, был украдены в 2014 году из бывшего концлагеря Дахау возвращены в музей, расположенный на месте бывшего лагеря смерти.
В декабре 2016 года полиция Баварии сообщила, что ворота найдены в Норвегии, недалеко от города Берген. При этом не сообщалось, каким образом ворота оказались в другой стране и кто может быть причастен к их исчезновению. В связи с кражей никто задержан не был, передает BBC.
После исчезновения ворот представители полиции Германии заявляли, что к похищению ворот могут быть причастны неонацисты. Также полиция не исключала, что на преступление могли пойти «сумасшедшие коллекционеры».
Дахау, расположенный недалеко от Мюнхена, был первым концлагерем на территории Германии. Он открылся в 1933 году, через несколько недель после прихода к власти Адольфа Гитлера.
Изначально в нем содержались политические заключенные, однако во время Второй мировой войны он превратился в лагерь смерти. В нем были убиты более 30 тысяч человек - в основном евреев и цыган. В 2009 году надпись «Arbeit macht frei» была похищена из бывшего концентрационного лагеря Освенцим в Польше. Позже ее нашли распиленной на три части.
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