Сенатор Маккейн совершил секретную поездку к сирийским курдам перед визитом к Эрдогану
23 февраля 2017 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенатор-республиканец Джон Маккейн совершил секретную поездку на север Сирии, в ходе которой обсудил возможность ускорения операции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) с американскими военными и представителями курдов.
По информации источников The Wall Street Journal, Маккейн побывал в сирийском городе Кобани на границе с Турцией, который с 2012 года контролируют курды.
Издание отмечает, что Маккейн стал первым конгрессменом США, побывавшим в этом районе. Переговоры касались предстоящего штурма сирийской «столицы» ИГ города Ракки. В офисе сенатора информацию о поездке подтвердили, пишет РБК.
После Сирии Маккейн отправился в Турцию на встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Издание отмечает, что США считают курдов одними из главных союзников в борьбе с ИГ, в то время как Турция видит в них опасность. Однако после переговоров с Эрдоганом Маккейн назвал встречу «теплой и конструктивной».
18 февраля 2017 года официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что командование ИГ начало покидать Ракку. До этого представители поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (SDF), состоящих в основном из бойцов курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), объявили о начале третьей фазы своей операции по освобождению Ракки от «Исламского государства».
По целям в районе Ракки также неоднократно наносили удары самолеты российских ВКС, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
В то же время в Ираке с осени 2016 года продолжается операция по освобождению от боевиков ИГ города Мосула. 19 февраля иракские власти объявили о начале завершающей стадии — штурма западной части города.
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