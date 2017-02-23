Посол РФ в Армении и предстаивтели Минобороны возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Ереване

PanARMENIAN.Net - Представители министерства обороны Армении, посольства России в республике и ветеранских организаций возложили в День защитника Отечества венки к могиле Неизвестного солдата в Ереване.

В церемонии, которая прошла в столичном парке «Победа», приняли участие посол России в Армении Иван Волынкин, сотрудники посольства и члены их семей, заместитель начальника Главного Штаба Вооруженных Сил Армении генерал-лейтенант Степан Галстян, другие представители национальной армии, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.

Прах Неизвестного солдата был доставлен сюда из братской могилы близ города Малгобек Чечено-Ингушетии и перезахоронен 9 мая 1970 года. Именно у Малгобека 17 октября 1942 года в кровопролитных боях получила боевое крещение 89-я Армянская стрелковая дивизия Красной Армии, 1 января 1943 года освободившая этот город, а впоследствии названная Таманской. Здесь горит Вечный огонь. У мемориала высится памятник «Мать-Армения», в постаменте которого расположен музей военной истории министерства обороны Армении.

«Этот праздник мы отмечаем вместе с представителями Вооруженных Сил Армении», - сказал Иван Волынкин, передает ТАСС.

Он напомнил, что День защитника Отечества «вырос из Дня Советской Армии, в которой служили представители всех республик СССР, в том числе Армении».

«Поэтому этот праздник принадлежит не только России, он - часть нашей общей истории», - подчеркнул посол.

«23 февраля - День защитника Отечества - занимает достойное место в ряду наиболее почитаемых дней воинской славы», - заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, выступая вечером 22 февраля на приеме в посольстве России.

«Правда, - напомнил он, - этот день не является в Армении государственным праздником, но он живет в памяти и сердцах военнослужащих старшего возраста и отражает неразрывную связь поколений и преемственность боевых традиций, а также воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству».

«Исторический путь России олицетворяет героизм и мужество, проявленные во все времена великими полководцами и военачальниками», - отметил Саркисян. По его словам, «и сегодня Вооруженные Силы Российской Федерации остаются надежной опорой государства, обеспечивая его военную безопасность, независимость и территориальную целостность».

Глава Минобороны Армении выразил уверенность, что «наше тесное взаимодействие в сфере обеспечения безопасности и впредь будет крепким и плодотворным».

Ранее президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Бако Саакян 23 февраля направил поздравительное послание в связи с Днем защитника Отечества.