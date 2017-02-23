Белый дом намерен перенести подписание нового иммиграционного указа Трампа

PanARMENIAN.Net - Президент США подпишет новый указ о мигрантах «где-то на следующей неделе», а не на текущей, как было заявлено до этого. Об этом сообщил представитель Белого дома, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Министерство внутренней безопасности США ранее опубликовало документы, которые свидетельствуют о существенном ужесточении правил депортации нелегальных иммигрантов. Из предыдущих правил убраны практически все исключения, при которых те могли временно оставаться на территории страны. Кроме того, туда добавлены новые правила обязательной депортации.

Необходимость внести поправки в принятый 28 января миграционный указ появилась после того, как 4 февраля федеральный судья в Сиэттле приостановил его действие. Минюст США обжаловал решение суда, но Апелляционный суд в Сан-Франциско не удовлетворил жалобу ведомства. Документ запрещал въезд в США мигрантам на четыре месяца, а прибывающим из Сирии — на неопределенный срок.

Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 28 января, вводил 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.