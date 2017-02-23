Армяно-грузинский «Мост Дружбы» планируется сдать в эксплуатацию к 2018 году

PanARMENIAN.Net - Победитель тендера на строительство армяно-грузинского межгосударственного проекта «Мост Дружбы» будет определен через три месяца (в мае 2017 года – ред.) донором проекта — Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

«Строительство начнется после того, как будет выбран победитель проекта и разработана схема и план работ. Это займет некоторое время и, по нашим подсчетам, уже через полгода начнется строительство моста», — сказал источник в Департаменте, передает Sputnik-Армения.

На этом этапе двусторонняя армяно-грузинская рабочая группа из 25 человек должна выбрать из общего числа заявок наиболее вероятных кандидатов. Окончательный победитель тендера будет выбран донором проекта — Европейским банком реконструкции и развития.

Дальнейшие работы будут контролировать отдельно созданные в обеих странах группы. В рабочую группу с грузинской стороны входят шесть человек, а с армянской — девять. Известно, что на участие в онлайн-тендере подали заявки около 68 организаций.

Вопрос строительства «Моста дружбы» принял окончательное решение после визита президента Армении Сержа Саргсяна, а затем и премьер-министра Армении Овика Абрамяна в Тбилиси. Обе стороны сошлись во мнении и дали название первому уникальному в регионе мосту — «Мост дружбы».

Отмечается, что мост на границе Баграташен-Садахло был слишком старым и почти изжил себя. Для его реконструкции необходимы были серьезные вложения. Поскольку затраты на него были слишком большими, то стороны решили построить новый мост, соответствующий европейским стандартам. Старый же можно привести в порядок, и, по мнению экспертов, он будет служить альтернативой в случае заторов или для быстрого пересечения КПП различными делегациями.

Официальный старт программы по строительству моста был дан в 2013 году, а переговоры с грузинской стороной и Европейским банком развития продолжились до 2014 года.

Уникальный в регионе армяно-грузинский проект «Mост Дружбы» будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Одна половина моста будет находиться на территории Грузии, другая — на территории Армении Проект моста составляет 9 миллионов евро, которые взяты в кредит у Европейского банка реконструкции и развития. Стороны раздели между собой и финансирование — 50% кредита будет выплачивать Армения, остальные 50% — Грузия.