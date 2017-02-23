В Египте увидели «солнечную улыбку» фараона
23 февраля 2017 - 15:25 AMT
PanARMENIAN.Net - На протяжении более чем трех тысячелетий дважды в год на рассвете солнце освещает статую фараона Рамсеса II в египетском храмовом комплексе Абу-Симбел. Это явление не случайно называют «солнечной улыбкой» фараона - лучи восходящего солнца первыми падают на лицо статуи.
Церемония проходит дважды в год - 22 февраля и 22 октября - в день восхождения на трон и день рождения фараона соответственно. Именно в эти две даты лучи солнца проникают в темные коридоры храма. Свет падает на статую фараона, которая обычно находится в тени, и освещает ее лицо, пишет BBC.
Солнечная церемония традиционно привлекает огромное количество туристов, ее посещают и официальные лица Египта - министры культуры, туризма и древностей.
Рамсес II был одним из самых влиятельных фараонов в истории Древнего Египта, он находился у власти 66 лет - с 1279 по 1213 годы до н. э. Он считается одним из величайших фараонов Древнего Египта.
Храмовый комплекс Абу-Симбел, знаменитый четырьмя гигантскими статуями у входа, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Какое-то время комплекс был погребен в песках - его заново открыли в 1800-х годах. Затем, в 1960-е годы, в результате одной из крупнейших инженерно-археологических операций в мире, комплекс был перенесен, чтобы освободить место для водохранилища Насер.
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