Россия намерена попросить мировые державы оплатить восстановление Сирии

PanARMENIAN.Net - Россия просит мировые державы выделить миллиарды долларов на восстановление Сирии, рассказал Financial Times (FT) неназванный европейский дипломат, передает Re epublic.ru.

Отмечается, что вопрос будет обсуждаться 23 февраля на межсирийских переговорах в Женеве.

«Они (Россия - ред.) пришли, перевернули там все вверх дном, все сломали и хотят, чтобы все за это платили», – сказал собеседник.

По словам других европейских дипломатов, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече послов стран ЕС в Москве заявил, что на восстановление Сирии потребуются десятки миллиардов долларов. При этом, сказал Богданов, от России в этом вопросе «не следует ждать ничего», утверждают собеседники.

К просьбе России могут отнестись негативно, говорят источники, с учетом того, что западные страны считают страну ответственной за разрушение крупных сирийских городов, таких как Алеппо.