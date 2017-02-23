Россия намерена попросить мировые державы оплатить восстановление Сирии
23 февраля 2017 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия просит мировые державы выделить миллиарды долларов на восстановление Сирии, рассказал Financial Times (FT) неназванный европейский дипломат, передает Re epublic.ru.
Отмечается, что вопрос будет обсуждаться 23 февраля на межсирийских переговорах в Женеве.
«Они (Россия - ред.) пришли, перевернули там все вверх дном, все сломали и хотят, чтобы все за это платили», – сказал собеседник.
По словам других европейских дипломатов, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече послов стран ЕС в Москве заявил, что на восстановление Сирии потребуются десятки миллиардов долларов. При этом, сказал Богданов, от России в этом вопросе «не следует ждать ничего», утверждают собеседники.
К просьбе России могут отнестись негативно, говорят источники, с учетом того, что западные страны считают страну ответственной за разрушение крупных сирийских городов, таких как Алеппо.
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