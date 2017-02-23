В Ингушетии законодательно запретят увековечение памяти Сталина

PanARMENIAN.Net - Депутаты народного собрания Ингушетии в первом чтении приняли законопроект, который запрещает увековечивать память Сталина на территории Республики.

Согласно принятому в первом чтении закону, в Ингушетии запрещается устанавливать бюсты и памятники Сталину, а также называть города, села и улицы его именем. Запрет действует на публичное оправдание и одобрение его деятельности, в том числе, путем размещения портретов Иосифа Сталина в общественных местах и административных помещениях.

Проект закона внесли 22 февраля 73 годовщины депортации всего ингушского народа по приказу Сталина, который, как подчеркнул председатель народного собрания Зелимхан Евлоев, подверг массовым репрессиям целые народы и отдельных граждан.

«Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных», — заявила председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева, передает ТАСС.

Депутаты Ингушетии приняли закон в первом чтении единогласно. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, предполагается, что закон рассмотрят во втором чтении уже в марте.

23 февраля 1944 года по указу Сталина ингушский и чеченский народы выслали в Киргизию и Казахстан по обвинению в «измене родине». Депортации подвергли91 250 жителей Ингушетии, включая тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В пути от голода и болезней погибла треть высланных.

Ингушский и чеченский народы находились в ссылке тринадцать лет. Только после смерти Сталина в 1957 году репрессированные народы реабилитировали и разрешили им вернуться на родину.

В октябре 2016 года в Сургуте снесли незаконно установленный памятник Сталину. По словам начальника управления информационной политики администрации Сургута Екатерины Швидкой, многие жители города выступали против установки бюста Сталина, поскольку «в свое время чуть ли не полгорода было репрессировано».

В феврале 2017 года в соцсетях появилась фотография из приемной детского омбудсмена Ярославской области Михаила Крупнина, где он повесил фотографию Сталина. Сам Крупин сказал, что «не видит ничего плохого» в том, что снимок висит в его кабинете.

Февральский опрос «Левада-центра» показал, что уважение россиян к Сталину достигло максимума за 16 лет. По данным опроса, Сталина уважает почти каждый третий россиянин (32%) — это максимальное значение за последние 17 лет. Каждый десятый относится к нему с симпатией, а 4% с восхищением. Негативно к нему относится только пятая часть россиян: 12% — с раздражением, 7% со страхом, 2% с ненавистью.