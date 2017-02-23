Курц: Австрия как председатель ОБСЕ прилагает усилия для урегулирования карабахского конфликта
23 февраля 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Австрия, как председатель ОБСЕ, прилагает усилия для урегулирования карабахского конфликта. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц, сообщается на сайте ООН.
Председатель заявил, что ОБСЕ прилагает усилия для разрешения конфликтных ситуаций в регионе, в частности, урегулирования приднестровского конфликта, конфликтов в Грузии и в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике) .
Министр добавил, что помимо классических конфликтов ОБСЕ приходится иметь дело с радикализацией и терроризмом – серьезными угрозами миру и безопасности в Европе.
«Более 10 тысяч человек из стран ОБСЕ пополнили ряды ИГ с тем, чтобы насиловать и убивать людей в Сирии, Ираке и Ливии», – сказал глава внешнеполитического ведомства Австрии.
Он добавил, что боевики не только сеют страдания в этих странах, но по возращении из зон конфликта представляют серьезную угрозу безопасности и самих стран ОБСЕ.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
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