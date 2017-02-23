Министр обороны Армении: Женщины, желающие служить, должны получить такую возможность
23 февраля 2017 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Девушки и женщины, которые хотят проявить себя на военной службе должны получить такую возможность. Об этом 23 февраля заявил журналистам министр обороны Армении Виген Саркисян.
«Во всех сферах жизни, в том числе и в армии, для женщин должны быть созданы равные возможности. И мы сделаем все в этом направлении», - сказал Саркисян, передает «Новости-Армения».
Он сообщил, что в областях женщины выражают интерес к контрактной службе. При этом Саркисян не считает, что в Армении сложилась такая ситуация, при которой обязательная воинская служба будет распространяться на женщин.
В настоящее время число женщин в ВС Армении составляет 7-12% от общего количества личного состава. Для сравнения, в Израиле 33% военнослужащих – женщины, в США – 14-15%. Женщины в армянской армии в основном работают на административных должностях, в службе тыла.
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