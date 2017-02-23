Арестован известный антиармянскими высказываниями глава азербайджанской диаспоры Подмосковья

PanARMENIAN.Net - В январе против главы азербайджанской диаспоры Подмосковья Галиба Агаева было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина задержан и помещен под домашний арест, передает Life.ru.

Председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья Галиб Агаев в 2015 году, предположительно, совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей.

Сообщается, что эти средства Агаев получил в рамках гранта «Россия глазами турецких и азербайджанских школьников», который был выделен фонду «Русский мир» министерством образования России. На выделенные 600 тысяч рублей Агаев должен был организовать приезд азербайджанских и турецких школьников в Россию и провести для детей экскурсию по Золотому кольцу.

Предположительно, мужчина распорядился крупной суммой по своему усмотрению.

Кроме того, сообщается, что председатель Автономии азербайджанцев Московской области постоянно высказывает идеи о превосходстве азербайджанского этноса над армянским.

«Для осуществления указанной деятельности им используется потенциал Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области», — пояснил источник в правоохранительных кругах.