Арестован известный антиармянскими высказываниями глава азербайджанской диаспоры Подмосковья
23 февраля 2017 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе против главы азербайджанской диаспоры Подмосковья Галиба Агаева было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина задержан и помещен под домашний арест, передает Life.ru.
Председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья Галиб Агаев в 2015 году, предположительно, совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 600 тысяч рублей.
Сообщается, что эти средства Агаев получил в рамках гранта «Россия глазами турецких и азербайджанских школьников», который был выделен фонду «Русский мир» министерством образования России. На выделенные 600 тысяч рублей Агаев должен был организовать приезд азербайджанских и турецких школьников в Россию и провести для детей экскурсию по Золотому кольцу.
Предположительно, мужчина распорядился крупной суммой по своему усмотрению.
Кроме того, сообщается, что председатель Автономии азербайджанцев Московской области постоянно высказывает идеи о превосходстве азербайджанского этноса над армянским.
«Для осуществления указанной деятельности им используется потенциал Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области», — пояснил источник в правоохранительных кругах.
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